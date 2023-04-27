В Польше обнаружили обломки «военно-воздушного объекта»

CentralAsia (CA) - Недалеко от города Быдгощ в центральной Польше обнаружили обломки военно—воздушного объекта. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро. По данным радиостанции RMF FM, найденные обломки — это ракета класса «земля-воздух».

«Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры начал разбирательство по делу о фрагментах военно-воздушного объекта, найденных в лесу в десятке километров от Быдгоща»,— написал польский генпрокурор в Twitter.

Как передает RMF FM, изначально предполагалось, что найденные обломки — это упавший беспилотник. По данным радиостанции, позднее на обломках обнаружили надписи на русском языке. На месте падения большая воронка, однако боеголовка до сих пор не найдена.

Отмечается, что данная местность расположена в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.