Создательницу марафонов желаний Елену Блиновскую задержали за неуплату $220,5 тысяч налогов

Елена Блиновская

CentralAsia (CA) - Главное следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств.

«Установлено, что Блиновская, получив доход от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ, в том числе посредством сети Интернет, услуг и реализации учебных курсов, тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения, целенаправленно и формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц»,— говорится в сообщении Московской прокуратуры.

Как утверждает следствие, в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская с соучастниками перечислила доходы от предпринимательской деятельности на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таким образом она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов. Суммарный размер неуплаченных Блиновской налогов составил более 918 млн руб. ($220 561).

Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— Елене Блиновской удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Ими она, в частности, оплатила автомобиль, оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Елену Блиновскую при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. По данным «Ъ», Блиновская арендовала Maybach. На нем в сопровождении охраны через Смоленскую область блогер хотела выехать в Белоруссию. СКР отмечает, что при себе у нее были авиабилеты для вылета «в иное государство».

Источники «Ъ» сообщили, что она планировала улететь в Узбекистан. В отношении Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания блогера проводятся обыски.