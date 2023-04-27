Пашинян обвинил Азербайджан в провокации из-за КПП в Лачинском коридоре

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре является провокацией. По его словам, осуществлять контроль в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре должна исключительно Россия.

«Азербайджан продолжает действия по эскалации ситуации в регионе, незаконно установив КПП в Лачинском коридоре. Эти действия увеличивают уровень напряженности в регионе, углубляют гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Цель этих действий — осуществление этнических чисток и геноцида армян Нагорного Карабаха. Установка КПП — это грубейшее нарушение шестго пункта трехстороннего заявления»,— сказал Пашинян на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Никол Пашинян подчеркнул, что держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать его нормальную деятельность должны только российские миротворческие силы. «Никто, кроме России, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре. Азербайджан не должен препятствовать свободному передвижению в коридоре. Это предусмотрено в трехстороннем заявлении»,— отметил он. Пашинян считает, что международное сообщество должно отправить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

23 апреля госпогранслужба Азербайджана объявила об установке КПП в начале дороги Лачин—Ханкенди на границе с Армений для «предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники» со стороны Армении. Армения направила иск против Азербайджана в Международный суд ООН.