Касым-Жомарт Токаев рассказал о посте Садыра Жапарова про братство двух народов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев процитировал слова президента Кыргызстана Садыра Жапарова о нерушимом братстве двух народов.

Выступая 27 апреля на Ассамблее народа Казахстана, Токаев напомнил, что накануне Садыр Жапаров опубликовал в соцсетях песню, воспевающую братство кыргызского и казахского народов.

«Великий поэт Абай говорил о едином происхождении кыргызов и казахов. Роль Мухтара Ауэзова в популяризации эпоса «Манас» очень значима, он считал Молдо Кылыча и Чынгыза Айтматова своими братьями. И в мире нет таких тесно связанных друг с другом народов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

25 апреля Садыр Жапаров написал о братстве кыргызского и казахского народов. В частности, на своей странице в соцсети он написал о песне «Казак-кыргыз арасы», воспевающей братство кыргызского и казахского народов.

«Казак-кыргыз арасы». Слова – народный поэт Кыргызской Республики Акбар Рыскулов. Музыка — народный артист Казахстана, заслуженный артист Кыргызстана Алтынбек Корозбаев. Я сейчас услышал эту песню. Раньше не слышал. Я слышал много песен и сказаний, восславляющих близость кыргызов и казахов. Но эта песня оказалась особенной. В ней воспеты неразрывное родство двух народов, единство корней. Слова — кыргызские, а мелодия — казахская. Казахи и кыргызы — родственные народы, которые издревле вместе побеждали трудности», - написал Садыр Жапаров.

В заключение Садыр Жапаров написал: «Пусть кыргызско-казахское братство будет длиться вечно!»

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