В Украине истощается советская система ПВО, - глава Минобороны Украины

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружении страны стоят системы противовоздушной обороны (ПВО), произведенные еще в Советском Союзе. По его словам, запасы ракет для них истощаются, поэтому Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь нужно увеличить их количество и количество ракет к ним», - заявил Резников

Он напомнил, что также в качестве части системы ПВО применяется авиация и намекнул на необходимость поставок Украине западных истребителей.

«То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать «лакуны», провалы имеющихся у нас систем советского образца», - сказал министр.