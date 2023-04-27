Украина получила 98% обещанной помощи НАТО, - генсек

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Украина получила от НАТО 98% обещанной помощи. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга, сообщает «Европейская правда».

«В целом через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов», – сообщил Столтенберг.

В целом, по его словам, более девяти новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение благодаря поддержке партнеров.

«Это даст Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий», – подчеркнул Столтенберг.