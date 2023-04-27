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Шавкат Мирзиёев принял Акылбека Жапарова в Ташкенте. Фото
Акылбек Жапаров, Шавкат Мирзиеев
Акылбек Жапаров, Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  В рамках программы Ташкентского инвестиционного форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Кабинета министров – руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова.

Как сообщили в пресс-службе главы узбекского государства, в ходе встречи были обсуждены практические аспекты кыргызского-узбекско многопланового сотрудничества.

«С удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень двусторонних отношений. Продолжаются интенсивные контакты, осуществляются важные экономические проекты и гуманитарные программы.

На днях в городе Оше торжественно открылся обновленный театр имени Захириддина Мухаммада Бабура, в Коканде успешно прошла спартакиада спортсменов. Ведется тщательная подготовка к проведению форума регионов и встречи диалога поколений», – рассказали в пресс-службе президента РУз.

Мирзиеев подчеркнул необходимость ускорения проектов кооперации в области автомобилестроения, энергетики, транспортной инфраструктуры, создания торговых домов в столицах.

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