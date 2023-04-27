Шавкат Мирзиёев принял Акылбека Жапарова в Ташкенте. Фото

- Узбекистан, политика
- 17:55, 27 апреля 2023
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- Обновлено: 17:57, 27 апреля 2023
CentralAsia (UZ) - В рамках программы Ташкентского инвестиционного форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Кабинета министров – руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова.
Как сообщили в пресс-службе главы узбекского государства, в ходе встречи были обсуждены практические аспекты кыргызского-узбекско многопланового сотрудничества.
«С удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень двусторонних отношений. Продолжаются интенсивные контакты, осуществляются важные экономические проекты и гуманитарные программы.
На днях в городе Оше торжественно открылся обновленный театр имени Захириддина Мухаммада Бабура, в Коканде успешно прошла спартакиада спортсменов. Ведется тщательная подготовка к проведению форума регионов и встречи диалога поколений», – рассказали в пресс-службе президента РУз.
Мирзиеев подчеркнул необходимость ускорения проектов кооперации в области автомобилестроения, энергетики, транспортной инфраструктуры, создания торговых домов в столицах.