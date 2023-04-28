Великобритания назначает нового посла в Монголии

CentralAsia (MNG) - Правительство Великобритании назначило Фиону Блит новым послом в Монголии. Она заменит Филипа Мэлоуна LVO, которого переведут на другую дипломатическую службу. Ожидается, что г-жа Блит вступит в должность в июле 2023 года.

Г-жа Блит, которая ранее работала заместителем главы миссии в Ханое, Вьетнам, и руководителем отдела политики в Представительстве Великобритании при Организации Объединенных Наций, обладает богатым опытом в области международных отношений и дипломатии. В своей новой роли она будет отвечать за укрепление отношений Великобритании с Монголией, особенно в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.

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