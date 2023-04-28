В захваченной в Судане лаборатории хранятся образцы холеры и туберкулеза, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - В центральной лаборатории в Судане, захваченной одной из сторон конфликта, хранятся в том числе образцы холеры и туберкулеза. Об этом говорится в заявлении директора бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в странах Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, несмотря на временное прекращение огня в Судане, атаки на инфраструктуру здравоохранения участились после захвата больниц в Хартуме и центральной лаборатории общественного здравоохранения. Из-за этого, как отметил аль-Мандхари, у пациентов нет доступа к основным медицинским услугам, также прекратилось тестирование «критически важных лабораторных образцов».

«Известно, что в этой (захваченной) лаборатории содержатся возбудители кори, холеры и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, полиовирус вакцинного происхождения и другие опасные материалы. ВОЗ обеспокоена тем, что необученные люди могут неправильно обращаться с такими инфекционными образцами, тем самым заражая себя, а затем и других»,— подчеркнул представитель организации.

Ахмед аль-Мандхари считает самыми большими рисками для здоровья в Судане «продолжающееся насилие, прекращение работы многочисленных больниц и клиник, ограниченный доступ к чистой воде, нехватку продовольствия и насильственное перемещение населения». «Я настоятельно призываю все стороны (конфликта) в Судане немедленно освободить медицинские учреждения и не препятствовать осуществлению важнейших функций общественного здравоохранения. Оказание медицинской помощи, включая жизненно важную работу лабораторий, должно быть обеспечено»,— добавил он.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами боев стали более 400 человек. О захвате гослаборатории ВОЗ сообщила 25 апреля. Стороны конфликта договорились о перемирии.