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Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон

CentralAsia (UZ) -  Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее местное издание Darakchi сообщило, что житель Сардобинского района Сырдарьинской области попросил отца и младшего брата помочь достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму.

Спустившись туда, трое мужчин потеряли сознание, надышавшись фекальными газами, и не смогли выбраться на поверхность.

«Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В данный момент по факту гибели людей проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

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