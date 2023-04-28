В первом квартале Монголия экспортировала более 14 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - С 14 по 20 апреля автомобильным транспортом перевезено 11145 контейнеров с углем, а по железной дороге - 1326 контейнеров.

За отчетный период было экспортировано 1 455,8 тыс.тонн угля, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года экспорт угля увеличился на 14,633 тыс.тонн или в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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