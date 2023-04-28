В горах Анталии выпал 15-сантиметровый снег. Фото
- Азия и мир, общество
- 10:09, 28 апреля 2023
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- Обновлено: 10:12, 28 апреля 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В конце апреля в Анталии выпал снег, сообщает Sondakika.
Снег пошел на трассе Алакабель. Он начался с района Каклыкташ Батти Чыкты и продолжался до границы провинции Конья.
Толщина снежного покрова в Алакабеле составила 10-15 см, при этом сбоев в движении транспорта не было.
На месте работали снегоуборочные бригады.
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