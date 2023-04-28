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За сутки в Казахстане зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции и шесть случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 411 436 случаев КВИ+ и 91 014 случаев КВИ-.

На 28 апреля лечение получают 1 306 человек (1 157 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 149 заболевших, двое – в тяжелом состоянии, на амбулаторном уровне лечатся 1 157 человек.

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