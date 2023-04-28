Кто из монгольских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по дзюдо 2023 года пройдёт в столице Катара — Дохе, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

Доха, Катар, готовится к долгожданному чемпионату мира по дзюдо 2023 года, который пройдет с 7 по 13 мая. Более 500 первоклассных дзюдоистов из более чем 90 стран проверят свои навыки в этом наполненном адреналином чемпионате.

Монголия официально объявила список лучших дзюдоистов, которые будут демонстрировать свое мастерство на мировой арене.

Всего для участия в чемпионате от Монголии было отобрано 18 дзюдоистов, в том числе по два дзюдоиста в каждой категории мужчин 66 кг и 73 кг и женщин 48 кг, 52 кг и 57 кг.

Мужская категория

-60 кг – Ариунболд Энхтайван

-66 кг – Басхуу Ёндонпэрэнлэй, Эрхэмбаяр Батзаяа

-73 кг – Цогтбаатар Цэнд-Очир, Эрдэнэбаяр Батзаяа

-81 кг – Болор-Очир Гэрэлтуяа

-90 кг – Алтанбагана Гантулга

-100 кг – Гончигсурэн Батхуяг

+100кг – Цэцэнцэнгэл Одхуу

Женская категория

-48 кг – Наранцэцэг Ганбаатар, Баасанхуу Бавуудорж

-52 кг – Сосорбарам Лхагвасурэн, Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн

-57 кг – Энхриилен Лхагватогоо, Ичинхорлоо Мөнхцэдэв

-70 кг – Ням-Эрдэнэ Батсуурь

-78 кг – Хуслэн Отгонбаяр

+78 кг – Адъяасурэн Амарсайхан

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