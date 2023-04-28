Кто из монгольских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по дзюдо 2023 года пройдёт в столице Катара — Дохе, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).
Доха, Катар, готовится к долгожданному чемпионату мира по дзюдо 2023 года, который пройдет с 7 по 13 мая. Более 500 первоклассных дзюдоистов из более чем 90 стран проверят свои навыки в этом наполненном адреналином чемпионате.
Монголия официально объявила список лучших дзюдоистов, которые будут демонстрировать свое мастерство на мировой арене.
Всего для участия в чемпионате от Монголии было отобрано 18 дзюдоистов, в том числе по два дзюдоиста в каждой категории мужчин 66 кг и 73 кг и женщин 48 кг, 52 кг и 57 кг.
Мужская категория
-60 кг – Ариунболд Энхтайван
-66 кг – Басхуу Ёндонпэрэнлэй, Эрхэмбаяр Батзаяа
-73 кг – Цогтбаатар Цэнд-Очир, Эрдэнэбаяр Батзаяа
-81 кг – Болор-Очир Гэрэлтуяа
-90 кг – Алтанбагана Гантулга
-100 кг – Гончигсурэн Батхуяг
+100кг – Цэцэнцэнгэл Одхуу
Женская категория
-48 кг – Наранцэцэг Ганбаатар, Баасанхуу Бавуудорж
-52 кг – Сосорбарам Лхагвасурэн, Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн
-57 кг – Энхриилен Лхагватогоо, Ичинхорлоо Мөнхцэдэв
-70 кг – Ням-Эрдэнэ Батсуурь
-78 кг – Хуслэн Отгонбаяр
+78 кг – Адъяасурэн Амарсайхан