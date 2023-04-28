Армия Судана сообщила о продлении перемирия на 72 часа

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Судана согласились продлить перемирие на дополнительные 72 часа. Как сообщила армия, решение принято благодаря содействию со стороны Саудовской Аравии и США, передает «Аль-Джазира».

Перемирие продлено с целью «создания подходящих условий для процесса эвакуации иностранцев из различных стран» и гуманитарной помощи гражданам Судана.

15 апреля начались столкновения между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР; спецназ). В рамках перехода Судана к гражданскому правлению СБР должны были интегрироваться в регулярную армию. Между сторонами возникли противоречия, в том числе по вопросу о том, кто будет руководить процессом.

По данным Министерства здравоохранения Судана, в результате боестолкновений погибли 600 человек. ВОЗ 25 апреля сообщала, что число погибших возросло до 459 человек, а пострадавших — 4072. О перемирии на 72 часа стороны договорились 25 апреля.