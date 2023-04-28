В Монголии организован II Национальный форум деловой этики и комплаенс

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Укрепление деловой этики и добросовестности», совместно реализуемого Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, компанией Rio Tinto и неправительственной организацией Transparency International, «Центр деловой этики» и Совета по комплаенс Национальной палаты Монголии Торгово-промышленной палаты был организован «Деловая этика, Национальный форум по комплаенс II».

Монгольский фонд «Вызовы тысячелетия» познакомил с опытом работы в соответствии с принципами деловой этики, Ш.Баярмагнай, директор ООО «Эйч ар консалтинг фирм», как придерживаться деловой этики в трудовых отношениях, и Б.Батзориг, консультант Совета по комплаенс при Монгольской национальной торгово-промышленной палаты о состоянии исследования соответствия представила результаты.

Были проведены панельные дискуссии по этике и добросовестной конкуренции, трудовым отношениям, важности и проблемам реализации комплаенса, необходимости соблюдения деловой этики, возможности и важности долгосрочного устойчивого развития и увеличения прибыли бизнеса за счет соблюдения этики, а также обсуждены и обменялись мнениями.

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