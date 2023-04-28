Мощная пыльная буря обрушилась на восточные районы Монголии

CentralAsia (MNG) - Мощная пыльная буря обрушилась в четверг на восточные аймаки Монголии Сухбаатар, Хэнтий и Дорнод, что привело к плохой видимости на дорогах.

Как сообщает Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, скорость ветра в вышеназванных регионах достигла 24 м/с. Ожидается, что в дальнейшем пыльная буря охватит большую часть территории страны.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало кочевников-скотоводов принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах, а водителей -- быть бдительными на дорогах из-за нулевой видимости.

Согласно данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, к настоящему времени опустыниванию подвержено 76,8 проц. от общей территории страны.

Ввиду этого в программу правительства Монголии на 2020-2024 годы включен ряд важных мер, в том числе восстановление поврежденного леса и увеличение площади лесов до 8,6 проц.

14 марта 2021 года в результате мощнейшей пыльной бури, которая накрыла большую часть территории Монголии, в аймаке Дундговь погибли в общей сложности десять человек, а также было потеряно свыше 160 тыс. голов домашнего скота, - сообщает news.cn.

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