В программу летних чартеров на Байкал вошло посещение Монголии

CentralAsia (MNG) - Туристы, планирующие отправиться в чартерный тур по Бурятии, смогут не только увидеть Байкал, но и побывать в Монголии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского Минтуризма.

«Туроператор Fun&Sun представил масштабную полетную программу по России. В летнем сезоне компания вновь предложит туристам увидеть Республику Бурятия и Байкал, а также посетить с экскурсионными турами Монголию - такая возможность появится с середины июля. Всего в летнем сезоне запланированы три заезда в соседнюю страну», - сообщили в пресс-службе.

Летняя чартерная программа в Бурятию начнется 24 июня и продлится до 2 сентября. Вылеты из Москвы будут организованы по субботам.

«Цены на туры в Бурятию начинаются от 51 тыс. рублей за человека, а вместе с посещением Монголии - от 94 тыс. за человека», - добавили в министерстве Бурятии.

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