Сегодня День монгольских генералов

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 28 апреля отмечается 79-я годовщина со дня присвоения звания генерала в Монголии и в этот день ежегодно отмечают «День монгольских генералов».

28 апреля 1944 года постановлением Совета Министров МНР в Монгольской Народной Армии впервые звание генерала было присвоено 11 военным деятелям.

«День монгольских генералов» отмечается с целью почтить память воинов, которые боролись за независимость, суверенитет, безопасность Монголии, передать военные традиции будущему поколению и увековечить национальную гордость. Каждый год в этот день в Улан-Баторе проходят торжественные мероприятия.

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