В Таджикистане предотвратили прорыв контрабандистов. СМИ сообщают о гибели главы Хорогского ГКНБ

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 28 апреля предотвращен прорыв транснациональной вооружённой группы контрабандистов, состоящей из 8 человек, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничного отряда «Хорог» Управления Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области.

Отмечается, что группировка под руководством Додихудо, Нодиршо и Заби валади Мухаммадсахи, жителей афганской провинции Бадахшан, с целью перевозки наркотиков в особо крупном размере, также оружия и боеприпасов, пересекли линию госграницы Таджикистана и Афганистана на 184-й отметке охраняемой зоны 9-й пограничной заставы «Тишор» погранотряда «Хорог».

«Контрабандисты не подчинились приказу таджикских пограничников сдаться и открыли огонь из группового оружия. Не выдержав ответного огня, преступники бросили на месте происшествия наркотики, оружие и боеприпасы и, используя темное время суток, сбежали на сторону Афганистана», - сказано в сообщении пограничников.

На месте происшествия задержаны 3 подельника афганских контрабандистов - граждане Таджикистана Эмин Домуллоджонов (1982 г.р.) - уроженец и житель города Бустон Согдийской области, Нидо Саидманзаров (1993 г.р.) - уроженец села Ёмчи Шугнанского района, который живет в Худжанде и Наврас Саидмурсалов (1987 г.р.), уроженец и житель Шугнанского района ГБАО.

Сообщается, что на месте происшествия обнаружены и изъяты 45 кг героина, 1 автомат Калашникова с 4 магазинами, 74 патрона, 1 специальный прибор ночного видения, 10 тысяч долларов США.

«К сожалению, в ходе вооруженной перестрелки с афганскими контрабандистами погиб один военнослужащий», - отмечает Ховар.

Между тем, эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко сообщил, что в ходе перестрелки был убит начальник Хорогского городского отдела ГКНБ Таджикистана Комрон Раджабекзода.

«Начальник горотдела ГКНБ Хорога был убит в ночь на 28 апреля в ходе операции против наркодиллеров на афгано-таджикской границе», - написал он.

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