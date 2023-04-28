Россия повысит боеготовность баз в Кыргызстане и Таджикистане из-за США, - Шойгу

Сергей Шойгу

CentralAsia (KG) - Россия повысит боеготовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, передает РБК.

По его словам, США пытаются восстановить свое присутствие в регионе «под предлогом помощи борьбы с терроризмом». Они уже обратились к странам Центральной Азии с просьбой разместить военную инфраструктуру, и Россия рассматривает такой шаг как «прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», отметил Шойгу.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — заявил министр.

При этом Шойгу отметил, что «страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку». «Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению», - заявил министр обороны РФ.

В Таджикистане дислоцируется 201-я военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. База расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.

Вторая база — «Кант» — находится в Чуйской области Кыргызстана. Она является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении базы состоят самолеты-штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

В объединенную военную базу в Кыргызстане входят:

Авиационная база в городе Кант, Чуйская область;

Узел связи в Панфиловском районе, Чуйская область;

Испытательная база противолодочного вооружения в городе Каракол, Иссык-Кульская область;

Радиосейсмическая лаборатория в Майлуу-Суу, Жалал-Абадская область.

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