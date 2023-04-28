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В Казахстане скончались двое пострадавших при взрыве в Жанаозене

CentralAsia (KZ) -  Скончались еще два человека, пострадавших при взрыве в Жанаозене, передает Mangystaumedia.

Двое пострадавших - мужчины 1972 и 1977 годов рождения были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии.

«Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. К сожалению, врачам не удалось их спасти, они были в очень тяжелом состоянии. Мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким», - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Напомним, 17 апреля около пяти часов утра по времени Астаны во втором микрорайоне в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.

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Спасатели извлекли из-под завалов троих погибших. Было госпитализировано восемь человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

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