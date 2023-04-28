В Таджикистане назвали количество землетрясений и лавин с начала года

CentralAsia (TJ) - За первые три месяца текущего года в Таджикистане было зафиксировано 411 природных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом 28 апреля пишет «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Комитета по чрезвычайным ситуациям республики (КЧС).

В частности, было зафиксировано 335 лавин, 19 камнепадов, 18 землетрясений, 16 оползней, 13 наводнений, шесть метелей, два факта проливных дождя, а также по одному факту подъема уровня воды и сильного похолодания.

За аналогичный период 2022 года в Таджикистане было зарегистрировано 520 такого рода фактов.

Как уточнили в КЧС, из общего числа произошедших в текущем году чрезвычайных ситуаций 19 нанесли населению и экономике страны материальный ущерб на сумму свыше 20,3 млн сомони (более $1,8 млн), что в пять раз превышает ущерб, нанесенный в январе-марте 2022 года — свыше 4,2 млн сомони ($385 тысяч).

В трех ЧП погибли 24 человека.

В процентном соотношении стихийные бедствия оказались распределены по регионам и городам в следующем виде:

лавины — 52,6% (Хорог, Дарваз, Вандж, Рушан, Шугнан и Рошткала Горно-Бадахшанской автономной области);

камнепады — 15,8% (Дарвазский, Рушанский, Рошткалинский район);

сели — 10,5% (Файзабадский и Таджикабадский районы);

снегопады — 5,3% (Дарвазский район);

сильные морозы — 5,3% (Дарвазский район);

землетрясения — 5,3% (Горная Матча, Раштский и Нурабадский районы).

В КЧС также отметили, что за первый квартал в Таджикистане из-за несоблюдения норм безопасного поведения на воде утонули 18 человек. Половина из утонувших — дети в возрасте до 16 лет. Спасатели КЧС за это время спасли пятерых тонущих людей.

По данным ведомства, основными причинами гибели детей и подростков в водоемах являются халатное отношение родителей, несоблюдение правил купания и использование запрещенных для купания мест.

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