Вину не признаю, в свой народ не стрелял, - бывший начальник полиции Алматинской области, бежавший через Кыргызстан в Турцию

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - В Талдыкоргане на суде с последним словом выступил бывший начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и пытках во время январских беспорядков в Казахстане, сообщает Оrda.kz.

«Вину не признаю, в свой народ, в женщин и детей я не стрелял. Пыток не было. У меня все. Спасибо», — сказал Кудебаев.

Серик Кудебаев, экс-начальник департамента полиции Алматинской области, 3 апреля не явился на судебное заседание по делу о превышении полномочий. Генерал-майора обвиняют в том, что во время январских событий 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Это позволило участникам массовых беспорядков похитить оттуда оружие.

Как стало известно, Серик Кудебаев пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск. В КНБ РК подчеркнули, что бывший начальник департамента полиции не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что Серик Кудебаев ушёл в Кыргызстан через горы.

Генпрокуратура Казахстана 27 апреля сообщила, что Кудебаева задержали и доставили в Казахстан из Турции.

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