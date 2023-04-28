Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования, - глава Минобороны Украины

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Украина готова к наступлению, а войска ждут решения командования и содействия наступлению погоды. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в ходе пресс-конференции, передает «Страна.ua».

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральным штабом, командованием», - сказал он.

Он также заявил, что продолжается подготовка операции западной техники.

«Подготовка завершается, кроме оружия и техники, которую еще предстоит овладеть описанными военными. Мы очень современные системы получили, особенно в частично бронированном кулаке. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входит в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1», - сказал он.

Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, не успеют участвовать.

«Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще исследования», - отметил Резников.

27 апреля в интервью «РБК-Украина» Алексей Резников говорил, что ценность контрнаступления в неожиданности. Он уточнил, что чем дольше «враг» не будет знать об операции, тем больше вероятность, что она пройдет успешно.