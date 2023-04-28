В Казахстане ожидаются дождливые выходные

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 29 апреля – 1 мая пройдут дожди, местами – с градом, к началу следующей недели похолодает.

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом», - сообщает «Казгидромет».

Также по республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.

К понедельнику, 1 мая, вторжение Северного антициклона вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке до 1-10 мороза.

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