Бывшего главу полиции Алматинской области, бежавшего через Кыргызстан в Турцию, приговорили к 10 годам лишения свободы

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - В Жетысуском областном суде огласили приговор бывшему начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, передает Informburo.kz.

«Серик Кудебаев приговаривается к десяти годам лишения свободы», – говорится в судебном решении.

Экс-начальник ДП Алматинской области будет отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Генерал-майора полиции, 58-летнего Серика Кудебаева, обвиняли в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020-го по январь 2022 года. До этого он более шести лет занимал аналогичную должность в Алматы.

В ходе судебного процесса экс-начальник ДП Алматинской области совершил побег. 3 апреля он не явился в суд. Позже стало известно, что генерал-майор полиции пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

В КНБ РК подчеркнули, что Серик Кудебаев не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что он ушёл в Кыргызстан через горы. 27 апреля Генпрокуратура РК сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Его поместили в изолятор временного содержания, судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.

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