В Казахстане стартовал приём заявок на участие в основном ЕНТ

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 28 апреля, в Казахстане стартовал приём заявлений на участие в основном Едином национальном тестировании, который продлится до 6-го мая. С 7-го до 14 мая будет проходить второй этап приёма заявок, сообщили в Миннауки.
Само тестирование пройдёт в период с 16 мая по 5 июля. По решению Министерства науки, в этом году у выпускников будет две попытки его сдать – правда, с одной комбинацией профильных предметов.
На конкурсе за гранты в вузы будут учитывать лучший результат по итогам двух попыток. Абитуриенты смогут сами выбрать дату, время и место тестирования.
Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования. Пробное онлайн-тестирование можно пройти бесплатно.
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