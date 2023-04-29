Сходства между турецким и монгольским языками. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В этом видео они сравнивают некоторые общие слова между монгольским (монгол) и турецким (Türkçe) с Нямбаатар, представляющим монгольский язык, и Билгэ, как говорящая по-турецки.

Турецкий язык, который также называют стамбульским турецким, является официальным языком Турции (Türkiye) и является наиболее распространенным из тюркских языков, причем большинство его носителей проживает в Западной Азии, а значительная группа носителей в Германия, Болгария, Македония, Северный Кипр, Греция, Кавказ и другие части Европы и Средней Азии.

Монгольский язык является официальным языком Монголии, а также наиболее распространенным и самым известным членом монгольской языковой семьи. Количество носителей всех его диалектов может составлять 5,2 миллиона человек, включая подавляющее большинство жителей Монголии и многих этнических монголов, проживающих в автономном районе Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. В Монголии преобладает халха-монгольский язык, который в настоящее время пишется как кириллицей, так и традиционным монгольским шрифтом. Во Внутренней Монголии он диалектно более разнообразен и написан традиционным монгольским шрифтом. Однако монголы в обеих странах часто используют латиницу для удобства в Интернете.

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