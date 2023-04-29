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Казахстан ратифицировал соглашение о режиме госграницы с Туркменистаном

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы». Об этом сообщает Акорда.

Документ, подписанный в 2021 году, регулирует отношения двух стран по нескольким направлениям: пропуск через границу людей, авто и грузов, полеты на госграницей и предупреждение пограничных инцидентов.

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