Делегация аппарата Жогорку Кенеша Кыргызстана посетила Сенат парламента Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Сенат парламента Казахстана 29 апреля с визитом прибыла делегация аппарата Жогорку Кенеша Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба парламента Казахстана.

В рамках договоренности между председателем Сената парламента РК Мауленом Ашимбаевым и председателем Жогорку Кенеша КР Нурланбеком Шакиевым состоялась встреча работников Аппарата Сената и Аппарата Жогорку Кенеша, на которой стороны обменялись опытом по различным направлениям деятельности, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Казахстанская сторона рассказала о новых подходах в вопросах электронного документооборота, цифровизации, юридической и лингвистической экспертиз законопроектов, а также иных аспектах деятельности аппарата.

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