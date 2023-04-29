Япония отменила требования об отрицательном тесте на COVID и тройных прививках

CentralAsia (CA) - Япония с 29 апреля отменила требования об отрицательном тесте на COVID и тройных прививках. Об этом сообщает Assosiated Press.

Правительство Японии планировало ввести изменения 8 мая, когда статус коронавируса будет снижен до инфекционного заболевания, такого как сезонный грипп, но решило ускорить до начала курортного сезона. В субботу начался курортный сезон «Золотая неделя» и ожидается большой наплыв иностранных туристов.

Все въезжающие с симптомами по-прежнему должны будут пройти тесты на COVID-19 после прибытия, а те, у кого будет положительный результат, будут помещены в специальные карантинные учреждения. После 9 мая тестирование тех, у кого есть симптомы, будет добровольным.

В марте правительство Японии отказалось от обязательства носить маски, оставив это на усмотрение каждого человека. Большинство японцев продолжают носить их, хотя теперь их рекомендуют только в переполненных поездах, больницах и других общественных местах, а также рядом с пожилыми и другими уязвимыми людьми.