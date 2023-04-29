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Следующая встреча министров обороны стран ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Следующая встреча министров обороны стран ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

В столице Индии Нью-Дели состоялось очередное совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате Организации с учетом современной геополитической ситуации.

Участники совещания отметили, что укрепление мер доверия в военной области, координация усилий государств – членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности сохраняет свою актуальность в повестке Организации.

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