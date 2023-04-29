Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил России

CentralAsia (CA) - Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности. Обновленный закон «О гражданстве» подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:

терроризм;

тяжкие преступления против государства;

оборот наркотических средств и психотропных веществ;

подделка документов;

добровольное желание гражданина;

публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;

дискредитация Вооруженных сил России;

участие в нежелательной иностранной или международной НПО;

публичные призывы к экстремизму;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

организация вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя России;

действия, угрожающие национальной безопасности;

диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.

Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.

Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.

Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.

Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.