В 2030 году в Узбекистане не будет хватать 7 млрд кубометров воды, - замминистра водных ресурсов РУз

CentralAsia (UZ) - В 2030 году в Узбекистане будут проблемы с водой – не будет хватать 7 млрд кубометров воды. Об этом сказал заместитель министра водных ресурсов Узбекистана Азимжон Назаров на Ташкентском международном инвестиционном форуме.

По его словам, 80% водных ресурсов приходят из других стран, и только 20% генерируется в Узбекистане. Инфраструктура, которая была создана 30-40 лет назад, требует серьезной модернизации.

«Так как запас водных ресурсов снижается, а увеличивается количество новых объектов, рост населения, что требует нового количества и качества водных ресурсов. Необходимо рациональное использование воды», - сказал он.

По словам Игоря Алексеева, управляющего директора и партнера Boston Consulting Group, если собрать все инициативы в Узбекистане по водосбережению, то потребуется порядка 19 млрд долларов инвестиций. из них 4 млрд на насосные станции и около 6 млрд на субсидии экономическим агентам на внедрение водосберегающих технологий.

«По нашим данным, в приоритете должны быть мероприятия, нацеленные на дополнительные объёмы ресурсов воды в регионы страны. Это и новые дамбы, и новые водохранилища», - сказал он.

По мнению экспертов, растущий спрос на водные ресурсы к 2040-2050 г.г. неизбежно приведет к структурным изменениям в мировой экономике. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, к 2050 году более 5 миллиардов жителей Земли будут испытывать дефицит воды в той или иной степени. Участники панельной сессии подчеркнули, что дефицит воды может стать серьезной проблемой для развития аграрного сектора и экономики в целом.