На юге Узбекистана ожидается до 37 градусов жары

- Узбекистан, погода
- 11:57, 29 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - В Кашкардарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана 30 апреля днем воздух прогреется до 32-37 градусов тепла. Об этом сообщает Узгидромет.
Погода по стране:
Ташкент
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
Горные районы республики
Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.