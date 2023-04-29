На юге Узбекистана ожидается до 37 градусов жары

CentralAsia (UZ) - В Кашкардарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана 30 апреля днем воздух прогреется до 32-37 градусов тепла. Об этом сообщает Узгидромет.

Погода по стране:

Ташкент

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.