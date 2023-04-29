44 женщины, которые содержатся в иракской тюрьме, обратились к президенту Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Генеральной прокуратуре прокомментировали видео, на котором 44 осужденных женщин обратились к Шавкату Мирзиёеву. Женщины попросили оказать помощь в возвращении в Узбекистан.

Как сообщил kun.uz пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, эти женщины были членами террористической организации ИГИЛ и в своё время служили в рядах этой организации на территории Сирии и Ирака.

В 2017 году женщины были задержаны иракскими властями. В результате четыре из них получили пожизненное заключение, а остальные – от 15 до 20 лет. В настоящее время их содержат в иракской тюрьме «Росафа».

«В связи с неудовлетворительными условиями содержания в этой тюрьме, в 2019 году в соответствии с соглашением с иракскими властями 64 ребенка осужденных женщин были доставлены в Узбекистан. Они переданы на попечение родственников по месту жительства, а также в детские дома», – рассказал Хаёт Шамсутдинов.

По окончанию срока наказания осужденные женщины в соответствии с нормами международного права будут возвращены в Узбекистан.