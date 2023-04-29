Токаев на следующей неделе проведет в Астане переговоры с президентом Таджикистана

CentralAsia (KZ) - Пресс-служба президента Казахстана опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. В частности, на следующей неделе он проведет переговоры с президентом Таджикистана, который прибудет с государственным визитом.

Как пишет vlast.kz, 2 мая Токаев примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта. В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

3 мая глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино.

«3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства», - сообщила пресс-служба.

5 мая с участием Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

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