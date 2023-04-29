Синоптики объяснили причины смога в Астане

CentralAsia (KZ) - Жители Астаны пожаловались на смог, охвативший город. В Казгидромете объяснили явление, передает Tengrinews.kz.

По информации Казгидромета, в период 26 по 28 апреля Астана преобладала погода без осадков, с высоким дневным температурным фоном.

«Ночью 29 апреля с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привело к помутнению атмосферы.

С 21:00 28 апреля до 21:00 29 апреля переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла», - рассказали синоптики.

Сообщается, что метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

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