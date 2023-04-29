Демонстрации из-за пенсионной реформы в Париже нанесли ущерб на 1,6 млн евро
- Азия и мир, экономика
- 14:06, 29 апреля 2023
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- Обновлено: 14:12, 29 апреля 2023
CentralAsia (CA) - Мэрия Парижа оценила дополнительные расходы, вызванные ущербом из-за демонстраций с конца января – 1,6 млн евро.
Как сообщает издание Parisien, это стало результатом демонстраций против пенсионной реформы.
В Париже с января происходят протесты против пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
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