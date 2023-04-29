экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Демонстрации из-за пенсионной реформы в Париже нанесли ущерб на 1,6 млн евро

CentralAsia (CA) -  Мэрия Парижа оценила дополнительные расходы, вызванные ущербом из-за демонстраций с конца января – 1,6 млн евро.

Как сообщает издание Parisien, это стало результатом демонстраций против пенсионной реформы.

В Париже с января происходят протесты против пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com