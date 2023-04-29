Демонстрации из-за пенсионной реформы в Париже нанесли ущерб на 1,6 млн евро

CentralAsia (CA) - Мэрия Парижа оценила дополнительные расходы, вызванные ущербом из-за демонстраций с конца января – 1,6 млн евро.

Как сообщает издание Parisien, это стало результатом демонстраций против пенсионной реформы.

В Париже с января происходят протесты против пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.