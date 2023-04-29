Президент Казахстана принял участие в городском субботнике

CentralAsia (KZ) - В рамках экологического месячника «Жасыл Астана» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.

«Казахстан – наш общий дом, мы должны соблюдать в нем порядок. Нужно высаживать деревья, содержать улицы в чистоте. Это наш гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников. Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны. Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.

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