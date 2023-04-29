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В Секретариате ОДКБ прошло заседание Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ

CentralAsia (CA) -  37-е заседание Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ прошло 27 апреля в Секретариате ОДКБ.

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов Организации, заместитель Генерального секретаря ОДКБ С.И.Ордабаев, временный поверенный в делах Афганистана в России, представители РЦПДЦА ООН, АТЦ СНГ, Координационной службы СКПВ СНГ и МККК.

Состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане. Участники констатировали сохранение неблагоприятных тенденций в сфере безопасности, в том числе рост террористической и наркотической угроз, исходящих с территории этой страны. Отмечено, что Афганистан по-прежнему находится в сложном экономическом положении, а афганский народ сталкивается с проблемами в социальной и гуманитарной сферах.

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