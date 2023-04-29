СМИ: Пять причин, по которым Европа выиграла газовую войну с Россией этой зимой, но может проиграть следующей

CentralAsia (CA) - Европа пережила зиму без блэкаутов, экономического кризиса и революций, несмотря на все старания Кремля, развязавшего газовую войну против ЕС параллельно вторжению в Украину. Европейцы выстояли благодаря редкой удаче и колоссальным затратам. Повторить это будет сложно, пишет BBC.

Пять главных причин успеха Евросоюза в газовой войне (они перечислены ниже) угрожают уже в этом году обернуться против него.

«Вопреки ожиданиям многих, в том числе в Кремле, Европа не замерзла, и европейская экономика не рухнула, - сказал глава Международного энергетического агентства (IEA) Фахит Бироль. - Но следующая зима 2023/24 годов может оказаться труднее, чем нынешняя».

«Нам предстоит не только сложная зима, но, возможно, и лето, - согласилась еврокомиссар Кадри Симсон, отвечающая в ЕС за энергетику. - Никакой ясности по-прежнему нет, и нужно готовиться к худшему».

Владимир Путин перекрыл пока не все газопроводы. Газ под европейские санкции не попал, но Кремль под разными предлогами сократил его поставки на 60-80% по сравнению с довоенными.

В итоге цены на газ в Европе пусть и снизились с августовских рекордов, но по-прежнему в 3-4 раза выше, чем в среднем за довоенное десятилетие. Энергетическая война обходится 27 странам ЕС в гигантскую сумму - они уже выделили более 650 млрд евро на поддержку населения и бизнеса, и счет быстро перевалит за 1 трлн евро.

Часть этих денег получает Кремль. В первый год войны ЕС заплатил за российские нефть и газ 140 млрд евро, включая 53 млрд евро за газ. Это больше, чем вся западная помощь Украине на отражение российской агрессии.

№1. Экономия газа и энергосбережение

Как помогло в 2022

Еще в июле прошлого года страны ЕС договорились сократить потребление газа зимой на 15%. В итоге план перевыполнили, причем еще до начала отопительного сезона. В целом с августа по март сэкономили 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих пяти лет.

Не только в целом, но и в частности каждый из последних восьми месяцев ЕС потреблял меньше: минус 14% в августе и сентябре, -25% в октябре и ноябре, -12% в декабре, -19% в январе, -15% в феврале и -17% в марте, свидетельствуют данные Евростата.

Экономия объясняется тремя факторами: энергосбережением, частичной остановкой производств и переходом на альтернативные газу источники энергии - ископаемые или возобновляемые.

Активнее других от газа отказывались Финляндия (-55%) и страны Балтии (-30-40%). Главный российский довоенный клиент Германия сэкономила более 17%.

Почему не поможет в 2023

Как выразился чешский министр промышленности Йозеф Сикела, технически ужиматься дальше некуда.

«Нельзя заставить людей топить в квартирах еще меньше. Нельзя принудить промышленность еще больше сократить выпуск», - говорил он зимой.

Промышленность и без того страдает от высоких цен на газ, отмечает Европейский инвестиционный банк. В Евросоюзе, третьей экономике мира, они на 23% выше, чем во второй мировой экономике - Китае, и на 53% выше, чем в США, самой богатой стране.

В итоге международные компании переносят производство туда, где энергия дешевле, и Европа проигрывает.

Единственный резерв - энергосбережение, соглашаются эксперты Французского института международных отношений IFRI.

По их оценкам, в текущем году Европе придется заместить примерно на 30-40 млрд кубометров российского газа больше, чем в 2022-м. Примерно 20-25 млрд из них можно восполнить за счет запасов и закупок сжиженного газа, но остальному взяться неоткуда.

«У европейцев нет другого выбора, кроме как усиленно экономить и газ, и электроэнергию», - пишут французские эксперты.

№2. Теплая зима

Как помогло в 2022

Суровой зимы не случилось. Более того, было необычно тепло.

Октябрь и январь оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, ноябрь занял четвертое место в чартах, декабрь - восьмое.

Почему не поможет в 2023

Однако лето обещает новые катаклизмы, как мы узнали на этой неделе.

Жара и засуха увеличивают спрос на электроэнергию и одновременно сокращают ее выработку, поскольку пересыхают водохранилища гидроэлектростанций, а нагретые реки мешают охлаждению ядерных реакторов АЭС.

В результате энергетики вынуждены использовать летом припасенный на зиму газ.

В прошлом году, когда Европа пережила самое жаркое лето в своей истории, энергетика оказалась единственной отраслью, где потребление газа не сократилось, а выросло.

№3. Запасы в хранилищах

Как помогло в 2022

Еще летом ЕС утвердил план заполнить подземные хранилища на 90% к ноябрю. План перевыполнили.

Отбор из хранилищ зимой был ниже обычного, поэтому к весне осталось больше обычного. Отопительный сезон закончился раньше обычного, и закачка газа под землю к следующей зиме уже идет полным ходом.

Уровень запасов близок к оптимальному для этого времени года благодаря теплой зиме и описанному выше сокращению потребления на почти 18% вместо плановых 15%.

Почему не поможет в 2023

График заполнения построен на предположении, что Кремль больше не будет перекрывать газопроводы и продолжит поставлять газ примерно на текущем уровне. Однако опыт прошлой зимы показал, что это далеко не гарантировано.

«Восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей», - написал «Газпром» в последнем пресс-релизе про уровень газа в европейских хранилищах, к которым он больше не имеет прямого отношения.

Даже полные хранилища не гарантируют Европе приемлемые цены на газ следующей зимой, предупреждает глава газовых аналитиков ICIS Том Марзек-Мансер.

«Падающие цены на газ сейчас и даже низкие цены летом совсем не значат, что кризис закончился, - пишет он. - Восполнение запасов к октябрю не отменяет угрозу нового роста цен, пусть и не до рекордных уровней 2022 года».

«Холодная зима и возрождение спроса на сжиженный газ в Азии способны быстро изменить ситуацию».

№4. Сжиженный газ и спрос в Китае

Как помогло в 2022

Европа крепко сидела на игле российского трубопроводного газа. Россия обеспечивала до 50% ее потребностей, теперь - около 8%.

Заместить испарившиеся поставки другим трубопроводным газом не представлялось возможным, поскольку иных крупных простаивающих трубопроводов просто нет, а строить новые долго, дорого и невозможно, поскольку ЕС отказывается от ископаемого топлива и переводит экономику на возобновляемые источники энергетики.

Спас сжиженный газ.

Он перевозится морем, и в отличие от газопровода, газовоз можно развернуть на полпути и отправить туда, где выгоднее - например, вместо Азии в Европу. Что и случилось прошлым летом, поскольку в Европе были запредельные цены и она во что бы то ни стало стремилась заполнить хранилища к зиме.

Почему не поможет в 2023

В прошлом году на рынке был избыток сжиженного газа (СПГ), поскольку его крупнейший потребитель Китай впервые за 40 лет сократил закупки из-за ковидного карантина - на 21% (22 млрд кубометров) по сравнению с ростом на 17% годом ранее.

С тех пор локдаун снят, экономика Китая оживает, ей снова нужен газ, и спрос растет.

Европа же нарастила импорт СПГ на 63% (16 млрд кубометров), после чего серьезно вложилась в плавучие терминалы и теперь готова принимать даже больше.

Однако предложение не увеличилось, поскольку большие новые проекты главных производителей в Катаре и США дадут первый газ только через пару лет. А от российского СПГ, поставки которого выросли примерно на 20% в прошлом году, Европа планирует отказаться сама.

Поэтому спрос в Китае - главная неизвестная в вопросе о способности Европы заменить российский газ в этом году. Разброс прогнозов IEA - от сокращения на 10 млрд до роста на 30 млрд кубометров.

№5. Субсидии и единство ЕС

Как помогло в 2022

Европейцы выступили единым фронтом и дисциплинированно. Почти каждая страна пошла на уступки и наступила на горло собственным интересам ради общего дела - выстоять в путинской газовой войне.

И главное - они потратили колоссальные деньги - более 650 млрд евро. Часть пошла на закупку газа у альтернативных России поставщиков и перестройку инфраструктуры. Но значительно большие суммы ушли на поддержку населения и бизнеса.

Почему не поможет в 2023

Субсидии в прежних объемах быстро доведут расходы на борьбу с энергокризисом до 1 трлн евро, подсчитали эксперты Bruegel.

Экономика ЕС и без того находится на грани рецессии, и такие вложения в текущие расходы, а не созидание, чреваты еще большим отставанием от конкурентов, стагнацией и, возможно, рецессией. Занимать и тратить в прежних объемах на дело, которое угрожает не увеличить, а сократить доходы, проблематично.

К тому же субсидии сглаживают шок от высоких цен и убаюкивают потребителей, что противоречит основной задаче ЕС - сократить потребление газа в отсутствие альтернатив.

«Субсидии и ограничение цен потенциально лишь ухудшают ситуацию, поскольку поддерживают спрос, - пишут аналитики Bruegel. - Такими мерами проблему окончательно не решить».

Что касается единства ЕС, то и тут наметились трещины. Проект совместных закупок газа от имени всего ЕС, который резко повысил бы вес каждой из 27 стран блока в переговорах с поставщиками газа, пока не реализован.

А политические последствия промозглой и темной зимы постепенно начинают сказываться. Бизнес разоряется, люди теряют работу, население устает и от войны, и от необходимости жертвовать комфортом и деньгами. Следом растет популярность политиков, призывающих либо к уступкам России, либо к протекционизму.

Самый громкий пример - Германия. Она выделила на борьбу с энергокризисом 265 млрд евро и одновременно выключила все атомные станции. Соседи немедленно обвинили самую богатую страну союза в том, что она думает только о себе.

Теперь всякий раз, когда речь заходит о конфликте национальных интересов с интересами Евросоюза, у них появился весомый аргумент встать на сторону своих избирателей, а не высокой цели поддержки Украины и сокращения зависимости от агрессора - России.

Кто победит в газовой войне

Вне зависимости от скорости сокращения этой зависимости, курс Европы на разрыв с Россией неизменен.

«Никогда больше мы не позволим себе оказаться в таком уязвимом положении, как в феврале 2022 года», - сказала еврокомиссар Кадри Симсон, вспоминая, что Россия на момент вторжения в Украину была для Европы основным поставщиком газа.

В том же духе высказался глава IEA Фахит Бироль.

«Европейская экономическая модель, опирающаяся на дешевые российские энергоносители, ушла в прошлое. Все, конец. Назад пути нет», - сказал он.

И Россия тут мало что может изменить, полагает Французский институт международных отношений.

«Россия перекрыла почти все газопроводы в Евросоюз, что сначала позволило ей нанести ему серьезный финансовый ущерб, а самой получить дополнительные доходы. Однако в итоге она просто потеряла крупнейший и лучший рынок, которому нет реалистичной альтернативы», - пишут эксперты IFRI.

«Россия сделала сама себе газовую ампутацию и теперь постепенно теряет статус энергетической сверхдержавы», - уверены они.