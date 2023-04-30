В Узбекистане сегодня проходит референдум по новой Конституции РУз

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сегодня, 30 апреля, проходит референдум по новой Конституции Узбекистана.

Ранее сообщалось, что поправки планируется внести в 65% статей Конституции. В нее добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм доведут с 275 до 434.

В декабре 2021 года президент Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой изменить Конституцию страны. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В нем, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В нём также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе. Между тем, в законопроекте отсутствовал статус независимости Каракалпакстана.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.