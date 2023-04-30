Шавкат Мирзиёев 2-3 мая посетит Германию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2-3 мая этого года посетит Германию с визитом, сообщает пресс-служба президента.

Планируются двусторонние встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-германских многоплановых отношений, состоится обмен мнениями по разным аспектам международной повестки, – сообщили в пресс-службе президента.

Особое внимание будет уделено реализации перспективных проектов и программ, направленных на расширение инновационно-технологического партнерства с ведущими компаниями Германии. Шавкат Мирзиеев проведет встречу с лидерами немецкого бизнеса.

В ходе визита также предусматривается открытие выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи» в галерее Джеймса Симона.