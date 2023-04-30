экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев 2-3 мая посетит Германию

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2-3 мая этого года посетит Германию с визитом, сообщает пресс-служба президента.

Планируются двусторонние встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-германских многоплановых отношений, состоится обмен мнениями по разным аспектам международной повестки, – сообщили в пресс-службе президента.

Особое внимание будет уделено реализации перспективных проектов и программ, направленных на расширение инновационно-технологического партнерства с ведущими компаниями Германии. Шавкат Мирзиеев проведет встречу с лидерами немецкого бизнеса.

В ходе визита также предусматривается открытие выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи» в галерее Джеймса Симона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com