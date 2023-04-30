В Азербайджане будет создан центр «Байрактар»

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CentralAsia (CA) - В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр «Байрактар», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс».

«Когда в начале этого месяца, 3 апреля, Сельчук бей (технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар - ИФ) находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра «Байрактар». Иншаллах (если будет угодно Аллаху, араб. - ИФ), в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр «Байрактар», - заявил Алиев в субботу в Стамбуле.

Президент Азербайджана совершает визит в Турцию по приглашению главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

27 апреля Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали протокол о намерениях о совместном производстве в стране беспилотных летательных аппаратов. Документ подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов.

«Байрактар» — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа.