Французский президент Макрон посетит Монголию в конце мая

CentralAsia (MNG) - СМИ: Франция может инвестировать в строительство АЭС в Монголии.

Президент Франции Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон посетит Монголию в конце мая.

Многие обращают внимание на то, какое соглашение о сотрудничестве и развитии подпишет с нашей страной президент Франции Эммануэль Макрон во время своего рабочего визита в Монголию в мае этого года.

Россия и Франция – мировые лидеры по технологии обогащения желтого порошка или урана, а такие страны, как Китай и Монголия, обладают большими запасами урана. Именно поэтому французская компания «Badrah Energy» ведет добычу урана в аймаке Дорноговь.

Однако, как сообщают монгольские СМИ, во время своего визита президент Франции Эммануэль Макрон может сделать предложение о сотрудничестве в урановой сфере в больших масштабах, а также предложить инвестировать в развитие нашей атомной энергетики.

Напомним, Монголия зависит от России в плане электроэнергии. Поэтому в прошлом году во время своего визита в нашу страну глава ООН Антониу Гутерриш поднял вопрос о независимости Монголии от России в энергетическом плане и заявил, что ООН окажет политическую поддержку строительству Эгийн-Голская гидроэлектростанции. После его визита несколько видных официальных лиц Евросоюза выразили готовность поддержать и поднять этот вопрос при посещении нашей страны. С этой точки зрения Макрон также может обсудить энергетическую независимость Монголии от России и инвестиции в строительство АЭС.

С другой стороны, во время визитов премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в Германию и Корею и президента Польши Анджея Дуды в Монголию было показано, что все страны заинтересованы в добыче редкоземельных элементов в Монголии. Так что, может быть, президент Франции Макрон выскажет просьбу о закупке редкоземельных элементов у нашей страны.

Также в последние годы Монголия сотрудничает с Францией в сфере экстренных служб и общественного транспорта. Франция поставила Генеральному агентству по чрезвычайным ситуациям «спасательные вертолеты» и обучила пилотов. Также столичная мэрия сотрудничает с французской компанией в развитии общественного транспорта. С этой точки зрения ожидается, что во время визита Эммануэля Макрона может быт подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве между Монголией и Францией.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения