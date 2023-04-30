Минэнерго Украины анонсировало планы повысить тарифы на электроэнергию

CentralAsia (CA) - Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения Украины придется принять, правительство пока оценивает, на сколько их нужно увеличить, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров в эфире телемарафона, пишет РБК.

«Пока правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — РБК) прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф», — сообщил Сафаров.

Он объяснил, что такое решение придется принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, «которая может быть намного сложнее предыдущей».