ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга

CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича.

Как сообщает ФСБ, в ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ города Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства Маневича по «заказу» лидера так называемой «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 года рождения, который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова).

Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются.

18 августа 1997 года в 8:50 утра служебный автомобиль «Вольво», в котором находились водитель, Маневич (на переднем сиденье) и его жена (на заднем сиденье), притормозил, выезжая с улицы Рубинштейна (где жил Маневич) на Невский проспект. После этого с чердака дома на противоположной стороне раздались выстрелы. Михаил Маневич был ранен пятью пулями в шею и грудь, по дороге в больницу он скончался; его жена получила лёгкое касательное ранение. Убийца скрылся, оставив автомат Калашникова югославского производства с оптическим прицелом.