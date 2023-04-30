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Шавкат Мирзиёев и члены его семьи проголосовали на референдуме по новой Конституции Узбекистана. Фото
Супруга Зироатхон Хошимова, дочери Шахноза и Саида, сын Алишер, зятья Ойбек Турсунов и Отабек Умаров
Супруга Зироатхон Хошимова, дочери Шахноза и Саида, сын Алишер, зятья Ойбек Турсунов и Отабек Умаров

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

На референдум вынесен проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан». Этому процессу предшествовал полуторагодичный подготовительный процесс. Проект конституционного закона был опубликован в средствах массовой информации, изучено мнение народа. От общественности поступило более 220 тысяч предложений, из которых в проект включено каждое четвертое.

На основе этих предложений в проекте обновляемой Конституции количество статей выросло с действующих 128 до 155, количество норм – с 275 до 434. При этом был учтен международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты различных сфер.

Конституция является правовой основой стабильного развития и будущего нашей страны, обеспечения интересов человека. Граждане, глубоко осознавая это, активно участвуют в референдуме.

За данным мероприятием непосредственно наблюдают 383 международных наблюдателя из 45 стран и 14 авторитетных международных организаций.

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